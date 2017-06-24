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«Милан» и «Фиорентина» провели переговоры по Калиничу

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Фиорентина, Калинич Никола, Лападула Джанлука, Куцка Юрай
Сегодня, 05:31 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

«Милан» провёл переговоры с представителями «Фиорентины» по поводу приобретения нападающего «фиалок» Николы Калинича, утверждает источник. Отмечается, что на встрече присутствовали генеральный директор «Милана» Марко Фассоне и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли.

Согласно источнику, «Фиорентина» намерена получить за 29-летнего форварда сборной Хорватии € 30 млн, а «россонери» хотят снизить стоимость трансфера, включив в сделку нападающего Джанлуку Попадулу или полузащитника Юрая Куцку.

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