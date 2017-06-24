«Милан» и «Фиорентина» провели переговоры по Калиничу

«Милан» провёл переговоры с представителями «Фиорентины» по поводу приобретения нападающего «фиалок» Николы Калинича, утверждает источник. Отмечается, что на встрече присутствовали генеральный директор «Милана» Марко Фассоне и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли.

Согласно источнику, «Фиорентина» намерена получить за 29-летнего форварда сборной Хорватии € 30 млн, а «россонери» хотят снизить стоимость трансфера, включив в сделку нападающего Джанлуку Попадулу или полузащитника Юрая Куцку.