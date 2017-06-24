30
«Милан» и «Фиорентина» провели переговоры по Калиничу
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Фиорентина, Калинич Никола, Лападула Джанлука, Куцка Юрай
Сегодня, 05:31 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
«Милан» провёл переговоры с представителями «Фиорентины» по поводу приобретения нападающего «фиалок» Николы Калинича, утверждает источник. Отмечается, что на встрече присутствовали генеральный директор «Милана» Марко Фассоне и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли.
Согласно источнику, «Фиорентина» намерена получить за 29-летнего форварда сборной Хорватии € 30 млн, а «россонери» хотят снизить стоимость трансфера, включив в сделку нападающего Джанлуку Попадулу или полузащитника Юрая Куцку.
Другие материалы по теме:
13:55 Слухи Борини близок к переходу в «Лацио» 4
10:50 Слухи «Челси» предложит 114 млн евро за Сандро и Бонуччи 53
06:28 Слухи «Манчестер Сити» и ПСЖ проявляют интерес к Геррейру 5
60
Или войдите через