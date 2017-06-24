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Источник: «Фабиньо очень близок к переходу в „Манчестер Юнайтед“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Фабиньо
Сегодня, 11:51 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Монако» Фабиньо как никогда близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», утверждают в Италии, да и сам игрок ранее признавался, что находит этот вариант продолжения карьеры заманчивым. Переговоры, согласно источнику, находятся на продвинутой стадии.

Сообщается, что стоимость трансфера может обойтись «красным дьяволам» в 50 млн евро (включая бонусы).

В минувшем сезоне Фабиньо провел 37 матчей в Лиге 1, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

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