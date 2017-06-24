Рейтинг@Mail.ru

Агент: «Форвардом „Бока Хуниорс“ Бенедетто заинтересовались топ-клубы»

Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Бока Хуниорс, Бенедетто Дарио
Сегодня, 07:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

«Рома» проявляет интерес к нападающему «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто. Об этом сообщил агент 27-летнего форварда Руггеро Лакеренза:

«Дарио заинтересовал несколько топ-клубов после того, как „Бока Хуниорс“ стал чемпионом Аргентины. Некоторые клубы уже нацелились на покупку игрока, один из них – это „Рома“. Мы работаем над переговорами, но уже сейчас очень рады этой новости.

„Бока“ оценивает его в € 15-20 млн. Постараемся удовлетворить запросы футболиста, который показал, на что он способен в Аргентине. Для него было бы очень важно попасть в Европу. Зарплата? По меркам Южной Америки она высока, чего нельзя сказать об итальянских клубах».

В текущем сезоне чемпионата Аргентины Бенедетто принял участие в 24 матчах, забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:50 Агент: «Пепе близок к переходу в „Бешикташ“» 0
14:28 Слухи Хавбек «Нанта» Харит вскоре может оказаться в «Шальке» 0
13:55 Слухи Борини близок к переходу в «Лацио» 4
12:17 Слухи ПСЖ предложит «Манчестер Сити» 60 млн фунтов за Агуэро 6
11:51 Источник: «Фабиньо очень близок к переходу в „Манчестер Юнайтед“» 10
11:12 Слухи СМИ: «Карсдорп присоединится к „Роме“ в понедельник» 4
10:50 Слухи «Челси» предложит 114 млн евро за Сандро и Бонуччи 53
06:28 Слухи «Манчестер Сити» и ПСЖ проявляют интерес к Геррейру 5
05:31 Слухи «Милан» и «Фиорентина» провели переговоры по Калиничу 1
03:43 Слухи Йоветич и Банега могут перейти из «Интера» в «Севилью» за € 20 млн 3
все материалы по этой теме
Турниры