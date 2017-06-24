Агент: «Форвардом „Бока Хуниорс“ Бенедетто заинтересовались топ-клубы»

«Рома» проявляет интерес к нападающему «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто. Об этом сообщил агент 27-летнего форварда Руггеро Лакеренза:

«Дарио заинтересовал несколько топ-клубов после того, как „Бока Хуниорс“ стал чемпионом Аргентины. Некоторые клубы уже нацелились на покупку игрока, один из них – это „Рома“. Мы работаем над переговорами, но уже сейчас очень рады этой новости.

„Бока“ оценивает его в € 15-20 млн. Постараемся удовлетворить запросы футболиста, который показал, на что он способен в Аргентине. Для него было бы очень важно попасть в Европу. Зарплата? По меркам Южной Америки она высока, чего нельзя сказать об итальянских клубах».

В текущем сезоне чемпионата Аргентины Бенедетто принял участие в 24 матчах, забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи.