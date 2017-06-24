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«Челси» предложит 114 млн евро за Сандро и Бонуччи
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Ювентус, Бонуччи Леонардо, Сандро Алекс
Сегодня, 10:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
«Челси» не оставляет попыток прибрести у «Ювентуса» защитников Леонардо Бонуччи и Алекса Сандро. Новое предложение лондонского клуба, согласно информации итальянских СМИ, составит 100 млн фунтов (около 114 млн евро) сразу за двух игроков.
Ранее сообщалось, что «бьянконери» смогут отпустить Сандро в «Челси» только в том случае, если ему удастся найти достойную замену. Бонуччи же, по слухам, «Челси» обещал пятилетний контракт на сумму в 35 млн евро.
Отмечается, что «Ювентус» намерен подписать с бразильцем новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях, если тот решит остаться в итальянском клубе.
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Почему?Потому что у команды нет яя.И менталитет лузеров.
Через год-два все эти Кейны ,Соны и Эриксены будут играть в других командах.
Доверяю Дону и эти непростые решения. Лукаку или Коста. Ван Дейк или Бончи. Роналду или Хамес