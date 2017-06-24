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Жирков обогнал Анюкова по матчам за сборную России
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: игроки, Жирков Юрий, Анюков Александр, Бессонов Владимир
Сегодня, 18:34 | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник Юрий Жирков проводит свой 78-й матч за сборную России. По этому показателю он обошел защитника Александра Анюкова. На один матч за национальную команду Жирков отстает от Владимира Бессонова.
В данный момент сборная России играет с командой Мексики в матче заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017.
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