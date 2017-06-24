Жирков обогнал Анюкова по матчам за сборную России

Полузащитник Юрий Жирков проводит свой 78-й матч за сборную России. По этому показателю он обошел защитника Александра Анюкова. На один матч за национальную команду Жирков отстает от Владимира Бессонова.

В данный момент сборная России играет с командой Мексики в матче заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017.