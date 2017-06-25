Смолов играл с травмой в матче с Мексикой

Нападающий сборной России Федор Смолов вышел на матч Кубка Конфедераций-2017 против команды Мексики (2:1) с мышечной травмой. Перед игрой стоял вопрос, сможет Смолов принять участие в игре или нет.

Напомним, что Смолов провел на поле чуть больше полутора тайма - на 78-й минуте встречи его заменил Максим Канунников.