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Смолов играл с травмой в матче с Мексикой
Сегодня, 00:29 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий сборной России Федор Смолов вышел на матч Кубка Конфедераций-2017 против команды Мексики (2:1) с мышечной травмой. Перед игрой стоял вопрос, сможет Смолов принять участие в игре или нет.
Напомним, что Смолов провел на поле чуть больше полутора тайма - на 78-й минуте встречи его заменил Максим Канунников.
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