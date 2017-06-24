Россия уступает Мексике и завершает свой путь на Кубке Конфедераций
В рамках матча заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций сборная России уступила команде Мексики и завершила свое участие в турнире.
Казань, стадион «Казань-Арена»
Мексика – Россия – 2:1 (1:1)
Голы: Араухо 31, Лосано 51 - Самедов 24
Мексика: Очоа, Морено, Д. Рейес (Р. Рейес 39), Лайун, Гуардадо (Аланис 70), Лосано, Х. Дос Сантос, Вела (Акино 46), Эррера, Араухо, Эрнандес.
Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.
Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Самедов, Головин, Ерохин (Смольников 70), Жирков, Смолов (Канунников 76), Бухаров (Полоз 64).
Главный тренер: Станислав Черчесов.
Предупреждения: Жирков 9, Гуардадо 16, Кудряшов 63, Васин 71, Головин 88, Аланис 90+1.
Удаление: Жирков 67 (вторая желтая)
Судья: Фахад Аль-Мирдаси.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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Из плюсов старательность и желание бороться.
Не знаю стражей ворот без ляпов. ну хотел как лучше.....
И к слову, мексика отличная команда, играла на легке, в пол силы я б сказал.....
Но это не лучшие игроки на сегодня.....
Саламычу надо в помощь Зобнина, Лунёва, Шатова, Фернандеса, Дзагоева, Мамаева, Кокорина, Денисова......
При всем уважении к старанию данного тренера.....с данным материалом он был обречён....но результаты его работы видны....
Необходимо иметь ВИП-статус.
Подробнее здесь: https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Злословить не вижу смысла, просто пожелаю удачи Станиславу Саламовичу. Выдержать всю критику, не сдаваться и работать дальше.
И руки сами дрожат и тянутся к сигаретам.
В чувствах расстроенных просто.
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