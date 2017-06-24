Россия уступает Мексике и завершает свой путь на Кубке Конфедераций

В рамках матча заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций сборная России уступила команде Мексики и завершила свое участие в турнире.

Казань, стадион «Казань-Арена»

Мексика – Россия – 2:1 (1:1)

Голы: Араухо 31, Лосано 51 - Самедов 24

Мексика: Очоа, Морено, Д. Рейес (Р. Рейес 39), Лайун, Гуардадо (Аланис 70), Лосано, Х. Дос Сантос, Вела (Акино 46), Эррера, Араухо, Эрнандес.

Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.

Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Самедов, Головин, Ерохин (Смольников 70), Жирков, Смолов (Канунников 76), Бухаров (Полоз 64).

Главный тренер: Станислав Черчесов.

Предупреждения: Жирков 9, Гуардадо 16, Кудряшов 63, Васин 71, Головин 88, Аланис 90+1.

Удаление : Жирков 67 (вторая желтая)

Судья: Фахад Аль-Мирдаси.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.