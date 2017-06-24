Рейтинг@Mail.ru

Россия уступает Мексике и завершает свой путь на Кубке Конфедераций

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 19:50 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В рамках матча заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций сборная России уступила команде Мексики и завершила свое участие в турнире.

Казань, стадион «Казань-Арена»

Мексика – Россия – 2:1 (1:1)
Голы: Араухо 31, Лосано 51 - Самедов 24

Мексика: Очоа, Морено, Д. Рейес (Р. Рейес 39), Лайун, Гуардадо (Аланис 70), Лосано, Х. Дос Сантос, Вела (Акино 46), Эррера, Араухо, Эрнандес.
Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.

Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Самедов, Головин, Ерохин (Смольников 70), Жирков, Смолов (Канунников 76), Бухаров (Полоз 64).
Главный тренер: Станислав Черчесов.

Предупреждения: Жирков 9, Гуардадо 16, Кудряшов 63, Васин 71, Головин 88, Аланис 90+1.
Удаление: Жирков 67 (вторая желтая)

Судья: Фахад Аль-Мирдаси.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:57
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:55
ответ пользователю Николай Еремеев (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:48, редактировал Сегодня 22:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:34
ответ пользователю Wolf77785 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:26
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 22:17
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 22:13, редактировал Сегодня 22:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:12
ответ пользователю andromend (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:04
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 22:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:58
ответ пользователю kachan63 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 21:55
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:54
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:54
ответ пользователю Serg_Diamond (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:52
ответ пользователю смещной (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
23:07 Промес присоединился к «Спартаку» на сборе в Австрии 1
22:43 Павлюченко: «По самоотдаче к игрокам сборной России вопросов нет» 6
22:03 Смолов: «Мы пропустили необязательные голы» 9
21:57 Манчини: «Мы еще не в идеальных кондициях» 5
21:35 Роналду: «И Чили, и Германия – сильные сборные» 12
21:19 Мутко: «Мне нравится команда, которую строит Черчесов» 26
Вадим Багров
Кунг-фу Игорь. Вылетать – так с музыкой!
«Соккер.ру» трудно оценить игру сборной России против Мексики, ведь шикарные решения сочетались с дикими ошибками. Что тут скажешь? Сами себя выбили!
Комментариев: 41
20:44 Пепе пропустит полуфинал Кубка Конфедераций-2017 2
20:38 Португалия сыграет свой полуфинал в Казани, Мексика - в Сочи 4
20:11 Лосано назван лучшим игроком матча Мексика - Россия 2
все материалы по этой теме
Турниры