30
Бэйл: «Хочу побеждать для крупнейшего клуба и лучших фанатов на свете!»
Сегодня, 11:31 | Источник: thesportreview.com | Редакция: Роман Мельник
Будущее полузащитника Гарета Бэйла в «Реале» в последнее время оставалось туманным, его сватали в «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Однако игрок заявил, что хочет остаться в «королевском клубе»:
«Чувствую себя лучше, чем когда-либо. Не могу дождаться начала следующего сезона.
Я голоден до трофеев, как никогда. Хочу побеждать для крупнейшего клуба и лучших фанатов на свете!»
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через
И фанаты Реала совсем не лучшие. Очень капризные. Постоянно своих освистывают.