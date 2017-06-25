Бэйл: «Хочу побеждать для крупнейшего клуба и лучших фанатов на свете!»

Будущее полузащитника Гарета Бэйла в «Реале» в последнее время оставалось туманным, его сватали в «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Однако игрок заявил, что хочет остаться в «королевском клубе»:

«Чувствую себя лучше, чем когда-либо. Не могу дождаться начала следующего сезона.

Я голоден до трофеев, как никогда. Хочу побеждать для крупнейшего клуба и лучших фанатов на свете!»