Лэмпард: «Косту в „Челси“ будет очень тяжело заменить»

Бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что потеря Диего Косты дорого обойдется лондонскому клубу:

«Он фантастический форвард, мы все это поняли по прошлому сезону и игре за „Челси“. Его будет очень сложно заменить, никаких сомнений.

Не знаю, о чем сейчас думает Диего, хочет он уходить или нет, это все на уровне слухов. Факт лишь один — в его лице у вас есть великолепный нападающий. Коста, к тому же, обладает мощной физикой, а это редкость в наши дни.

Если он останется, это прекрасно, а если нет, нужно присматриваться к лучшим нападающим мира, способным его заменить».