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Лэмпард: «Косту в „Челси“ будет очень тяжело заменить»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Челси, Лэмпард Фрэнк, Коста Диего
Сегодня, 11:20 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что потеря Диего Косты дорого обойдется лондонскому клубу:

«Он фантастический форвард, мы все это поняли по прошлому сезону и игре за „Челси“. Его будет очень сложно заменить, никаких сомнений.

Не знаю, о чем сейчас думает Диего, хочет он уходить или нет, это все на уровне слухов. Факт лишь один — в его лице у вас есть великолепный нападающий. Коста, к тому же, обладает мощной физикой, а это редкость в наши дни.

Если он останется, это прекрасно, а если нет, нужно присматриваться к лучшим нападающим мира, способным его заменить». 

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