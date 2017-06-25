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Лэмпард: «Косту в „Челси“ будет очень тяжело заменить»
Сегодня, 11:20 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник
Бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что потеря Диего Косты дорого обойдется лондонскому клубу:
«Он фантастический форвард, мы все это поняли по прошлому сезону и игре за „Челси“. Его будет очень сложно заменить, никаких сомнений.
Не знаю, о чем сейчас думает Диего, хочет он уходить или нет, это все на уровне слухов. Факт лишь один — в его лице у вас есть великолепный нападающий. Коста, к тому же, обладает мощной физикой, а это редкость в наши дни.
Если он останется, это прекрасно, а если нет, нужно присматриваться к лучшим нападающим мира, способным его заменить».
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