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Арбелоа: «Моуриньо постоянно называл меня Кафу»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Арбелоа Альваро, Моуриньо Жозе , Кафу
Сегодня, 10:56 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Завершивший карьеру Альваро Арбелоа рассказал о своих взаимоотношениях с Жозе Моуриньо во времена, когда тот тренировал «Реал»:

«Мы играли против „Севильи“ и выигрывали после первого тайма. Моуриньо называл меня Кафу восемь раз: „Команда хорошо играет, к тому же у нас есть Кафу“... Повторял он снова и снова.

Я знал, что хорошо выступил, и решил сбавить темп во втором тайме, а он продолжал меня так называть. За 10 минут он назвал меня Кафу раз триста (смеется). Так он работал и относился к футболу».

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