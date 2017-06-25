Арбелоа: «Моуриньо постоянно называл меня Кафу»

Завершивший карьеру Альваро Арбелоа рассказал о своих взаимоотношениях с Жозе Моуриньо во времена, когда тот тренировал «Реал»:

«Мы играли против „Севильи“ и выигрывали после первого тайма. Моуриньо называл меня Кафу восемь раз: „Команда хорошо играет, к тому же у нас есть Кафу“... Повторял он снова и снова.

Я знал, что хорошо выступил, и решил сбавить темп во втором тайме, а он продолжал меня так называть. За 10 минут он назвал меня Кафу раз триста (смеется). Так он работал и относился к футболу».