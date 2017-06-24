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ПСЖ поборется за Бэйла
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Реал, Монако, Бэйл Гарет, Мбаппе Килиан
Сегодня, 18:53 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров
ПСЖ в случае провала в трансфере форварда «Монако» Килиана Мбаппе, готов переключиться на вингера «Реала» Гарета Бэйла. Сколько именно парижане готовы выложить за 27-летнего валлийца, точно неизвестно. Ранее сообщалось, что ПСЖ готов ради Бэйла побить трансферный рекорд.
В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, забил семь голов и отдал три голевые передачи.
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