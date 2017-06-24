ПСЖ поборется за Бэйла

ПСЖ в случае провала в трансфере форварда «Монако» Килиана Мбаппе, готов переключиться на вингера «Реала» Гарета Бэйла. Сколько именно парижане готовы выложить за 27-летнего валлийца, точно неизвестно. Ранее сообщалось, что ПСЖ готов ради Бэйла побить трансферный рекорд.

В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, забил семь голов и отдал три голевые передачи.