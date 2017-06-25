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Сальгадо: «Роналду не найти клуба, который даст ему больше, чем „Реал“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Сальгадо Мичел, Роналду Криштиану
Сегодня, 00:10 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Экс-защитник «Реала» Мичел Сальгадо уверен, что «Королевский клуб» сумеет удержать в команде своего лидера Криштиану Роналду, который из-за налогового скандала, по слухам, рассматривает вариант со сменой клубной прописки:

«В „Реале“ не хотят, чтобы Роналду уходил из команды. Ему не найти клуба, который даст ему больше, чем „Реал“».

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