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Сальгадо: «Роналду не найти клуба, который даст ему больше, чем „Реал“»
Сегодня, 00:10 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Экс-защитник «Реала» Мичел Сальгадо уверен, что «Королевский клуб» сумеет удержать в команде своего лидера Криштиану Роналду, который из-за налогового скандала, по слухам, рассматривает вариант со сменой клубной прописки:
«В „Реале“ не хотят, чтобы Роналду уходил из команды. Ему не найти клуба, который даст ему больше, чем „Реал“».
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