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Лукаку: «Мой переход в „Челси“? Это очередной бред»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Эвертон, Челси, Лукаку Ромелу
Сегодня, 09:02 | Источник: Твиттер Ромелу Лукаку | Редакция: Роман Мельник

Забивной форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку ранее опубликовал видео с товарищеской игры 5 на 5, которая состоялась в Лос-Анджелесе на поле, принадлежащем «Челси». Многие увидели в этом намек на скорое возвращение нападающего в лондонский клуб. Однако футболист на своей странице в Twitter опроверг эти слухи:

«Ну началось... В очередной раз слышу весь этот бред. Это была обыкновенная игра 5 на 5, народ! Расслабьтесь».

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