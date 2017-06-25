Лукаку: «Мой переход в „Челси“? Это очередной бред»

Забивной форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку ранее опубликовал видео с товарищеской игры 5 на 5, которая состоялась в Лос-Анджелесе на поле, принадлежащем «Челси». Многие увидели в этом намек на скорое возвращение нападающего в лондонский клуб. Однако футболист на своей странице в Twitter опроверг эти слухи:

«Ну началось... В очередной раз слышу весь этот бред. Это была обыкновенная игра 5 на 5, народ! Расслабьтесь».