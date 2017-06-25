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Дель Пьеро: «Роналду? В „Ювентусе“ найдется для него место»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Ювентус, Реал, Дель Пьеро Алессандро, Роналду Криштиану
Сегодня, 10:47 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Легендарный игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро вспомнил проигранный итальянцами финал последней Лиги чемпионов и отметил, что форвард «Реала» Криштиану Роналду вполне мог бы присоединиться к «бьянконери»:
«Лига чемпионов? Ох уж этот проклятый кубок...
Мы надеемся выиграть его снова, а если Роналду несчастлив в „Реале“ и хочет уйти, в „Ювентусе“ найдется для него место».
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