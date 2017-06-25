Дель Пьеро: «Роналду? В „Ювентусе“ найдется для него место»

Легендарный игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро вспомнил проигранный итальянцами финал последней Лиги чемпионов и отметил, что форвард «Реала» Криштиану Роналду вполне мог бы присоединиться к «бьянконери»:

«Лига чемпионов? Ох уж этот проклятый кубок...

Мы надеемся выиграть его снова, а если Роналду несчастлив в „Реале“ и хочет уйти, в „Ювентусе“ найдется для него место».