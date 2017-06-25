«Барселона» планирует выручить с продажи Мунира и Тельо €32 млн"

В Испании сообщают, что «Барселона» желает продать вингеров Кристиана Тельо (провел сезон в аренде в «Фиорентине») и Мунира Эль-Хаддади (аренда в «Валенсии») и получить за них порядка 32 миллионов евро.

Главным кандидатом на Тельо считается «Бетис». Согласно слухам, Мунир может оказаться в «Зените» или в «Валенсии» на постоянной основе.