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«Барселона» планирует выручить с продажи Мунира и Тельо €32 млн"

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Эль-Хаддади Мунир, Тельо Кристиан
Сегодня, 14:36 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник

В Испании сообщают, что «Барселона» желает продать вингеров Кристиана Тельо (провел сезон в аренде в «Фиорентине») и Мунира Эль-Хаддади (аренда в «Валенсии») и получить за них порядка 32 миллионов евро.

Главным кандидатом на Тельо считается «Бетис». Согласно слухам, Мунир может оказаться в «Зените» или в «Валенсии» на постоянной основе.

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