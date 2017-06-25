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«Барселона» планирует выручить с продажи Мунира и Тельо €32 млн"
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Эль-Хаддади Мунир, Тельо Кристиан
Сегодня, 14:36 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник
В Испании сообщают, что «Барселона» желает продать вингеров Кристиана Тельо (провел сезон в аренде в «Фиорентине») и Мунира Эль-Хаддади (аренда в «Валенсии») и получить за них порядка 32 миллионов евро.
Главным кандидатом на Тельо считается «Бетис». Согласно слухам, Мунир может оказаться в «Зените» или в «Валенсии» на постоянной основе.
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