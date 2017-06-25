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Хави Мартинес и Дани Алвес пройдут медосмотр в «Манчестер Сити»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Ювентус, Бавария, Алвес Даниэль, Мартинес Хави
Сегодня, 10:31 | Источник: твиттер BT Sport Football | Редакция: Роман Мельник

Журналист BT Sport Энтони Харрис сообщил о том, что хавбек «Баварии» Хави Мартинес в скором времени станет игроком «Манчестер Сити». На следующей неделе 28-летний испанец пройдет медицинское обследование и будет готов подписать с «горожанами» контракт.

Кроме того, осмотр пройдет и защитник «Ювентуса» Дани Алвес, который вскоре покинет итальянскую команду.

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