Хави Мартинес и Дани Алвес пройдут медосмотр в «Манчестер Сити»

Журналист BT Sport Энтони Харрис сообщил о том, что хавбек «Баварии» Хави Мартинес в скором времени станет игроком «Манчестер Сити». На следующей неделе 28-летний испанец пройдет медицинское обследование и будет готов подписать с «горожанами» контракт.

Кроме того, осмотр пройдет и защитник «Ювентуса» Дани Алвес, который вскоре покинет итальянскую команду.