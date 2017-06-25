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«Боруссия» готова отпустить Гинтера в «Тоттенхэм» за 18 млн фунтов
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Тоттенхэм, Гинтер Маттиас
Сегодня, 00:49 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Тоттенхэм» сделал запрос в дортмундскую «Боруссию» на предмет возможного трансфера защитника «шмелей» Маттиаса Гинтера, утверждают в Англии.
По слухам, немецкий клуб готов отпустить 23-летнего игрока за сумму порядка 18 млн фунтов.
Напомним, что в услугах Гинтера также заинтересован «Хоффенхайм».
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ну сразу бы распродали всю команду и снялись с чемпа. что уж мелочится то