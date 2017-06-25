«Боруссия» готова отпустить Гинтера в «Тоттенхэм» за 18 млн фунтов

«Тоттенхэм» сделал запрос в дортмундскую «Боруссию» на предмет возможного трансфера защитника «шмелей» Маттиаса Гинтера, утверждают в Англии.

По слухам, немецкий клуб готов отпустить 23-летнего игрока за сумму порядка 18 млн фунтов.

Напомним, что в услугах Гинтера также заинтересован «Хоффенхайм».