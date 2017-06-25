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Дани Алвеса в «Ювентусе» может заменить Седрик Соареш

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Саутгемптон, Соареш Седрик, Алвес Даниэль
Сегодня, 13:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Итальянская пресса сообщает, что «Ювентус» уже нашел замену Дани Алвесу, который вскоре может перейти в «Манчестер Сити». Потенциальным новичком клуба стал защитник «Саутгемптона» и сборной Португалии Седрик Соареш.

В минувшем сезоне 25-летний Соареш провел 30 матчей за «святых» в Премьер-Лиге и отметился тремя результативными передачами. В состав «Саутгемптона» футболист перешел в 2015 году. Тогда клуб заплатил за трансфер «Спортингу» 6,5 млн евро.

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