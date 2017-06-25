СМИ: «Валеро перейдет в „Интер“ за 7 млн евро»

Полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро в шаге от перехода в «Интер», сообщают итальянские СМИ. Руководство «фиалок» согласилось на предложение в 7 млн евро, и 32-летний игрок уже вскоре присоединится к составу Лучано Спаллетти, который, по слухам, хотел заполучить футболиста еще будучи тренером «Ромы».

Отметим, что контракт хавбека с «Фиорентиной» истекает лишь через два года.

В минувшем сезоне Валеро провел 40 официальных матчей, забил два гола и сделал десять результативных передач.