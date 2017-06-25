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СМИ: «Валеро перейдет в „Интер“ за 7 млн евро»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Фиорентина, Валеро Борха
Сегодня, 09:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро в шаге от перехода в «Интер», сообщают итальянские СМИ. Руководство «фиалок» согласилось на предложение в 7 млн евро, и 32-летний игрок уже вскоре присоединится к составу Лучано Спаллетти, который, по слухам, хотел заполучить футболиста еще будучи тренером «Ромы».
Отметим, что контракт хавбека с «Фиорентиной» истекает лишь через два года.
В минувшем сезоне Валеро провел 40 официальных матчей, забил два гола и сделал десять результативных передач.
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