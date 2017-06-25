«Арсенал» нацелится на Марсьяля, если Мбаппе перейдет в «Реал»

«Арсенал» с пущим энтузиазмом убеждает форварда Килиана Мбаппе присоединиться к нему, но рассматривает и другие варианты. Сообщается, что Арсен Венгер желает видеть в своей команде нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля — но только в том случае, если юный футболист «Монако» сделает выбор в пользу «Реала».

«Канониры» надеются, что проблем с трансфером Марсьяля не возникнет, ведь игрок в том сезоне не всегда устраивал своего наставника Жозе Моуриньо. Ожидаемая стоимость сделки составит 40 миллионов фунтов.