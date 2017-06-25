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«Арсенал» нацелится на Марсьяля, если Мбаппе перейдет в «Реал»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Ман Юнайтед, Монако, Реал, Мбаппе Килиан
Сегодня, 13:36 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Роман Мельник
«Арсенал» с пущим энтузиазмом убеждает форварда Килиана Мбаппе присоединиться к нему, но рассматривает и другие варианты. Сообщается, что Арсен Венгер желает видеть в своей команде нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля — но только в том случае, если юный футболист «Монако» сделает выбор в пользу «Реала».
«Канониры» надеются, что проблем с трансфером Марсьяля не возникнет, ведь игрок в том сезоне не всегда устраивал своего наставника Жозе Моуриньо. Ожидаемая стоимость сделки составит 40 миллионов фунтов.
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