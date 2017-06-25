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«Челси» готов включить Аспиликуэту в сделку по приобретению Алекса Сандро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Ювентус, Аспиликуэта Сезар, Сандро Алекс
Сегодня, 00:41 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянской прессы, «Челси» не оставляет попыток заполучить в свои ряды защитника «Ювентуса» Алекса Сандро.

Напомним, что «синие» готовы заплатить за бразильца 70 млн евро. При этом, если «Ювентус» не устроит данное предложение, лондонский клуб готов увеличить ставки и отправить в обратном направлении защитника Сезара Аспиликуэту, который провел великолепный сезон, записав на свой счет 2 гола и 7 результативных передач в 47 матчах минувшей кампании во всех турнирах.

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