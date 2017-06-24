Манчини: «Мы еще не в идеальных кондициях»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение от «Лудогорца» (0:1) в товарищеском матче.

«Мы еще не в идеальных физических кондициях, но с каждым матчем их улучшаем и в целом движемся в правильном направлении. Я доволен работой, которую проделывают ребята. И тем, как они сегодня сыграли. Все хорошо и с каждым матчем мы становимся лучше», - сказал Манчини.