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Манчини: «Мы еще не в идеальных кондициях»
Сегодня, 21:57 | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение от «Лудогорца» (0:1) в товарищеском матче.
«Мы еще не в идеальных физических кондициях, но с каждым матчем их улучшаем и в целом движемся в правильном направлении. Я доволен работой, которую проделывают ребята. И тем, как они сегодня сыграли. Все хорошо и с каждым матчем мы становимся лучше», - сказал Манчини.
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