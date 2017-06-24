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Манчини: «Мы еще не в идеальных кондициях»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит, Лудогорец, Манчини Роберто
Сегодня, 21:57 | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение от «Лудогорца» (0:1) в товарищеском матче.

«Мы еще не в идеальных физических кондициях, но с каждым матчем их улучшаем и в целом движемся в правильном направлении. Я доволен работой, которую проделывают ребята. И тем, как они сегодня сыграли. Все хорошо и с каждым матчем мы становимся лучше», - сказал Манчини.

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