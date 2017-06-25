«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Фиорентины»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески, которым также интересуется туринский «Ювентус».

Футболист на данный момент отказывается продлевать с клубом контракт, срок которого истекает летом 2018 года. Сумма трансфера Бернардески может составить около 50 миллионов евро.