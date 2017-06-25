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«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Фиорентины»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Фиорентина, Ювентус, Бернардески Федерико
Вчера, 22:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески, которым также интересуется туринский «Ювентус».
Футболист на данный момент отказывается продлевать с клубом контракт, срок которого истекает летом 2018 года. Сумма трансфера Бернардески может составить около 50 миллионов евро.
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