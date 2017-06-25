«Монако» готов увеличить зарплату Мбаппе до 8,4 млн евро в год

Руководство «Монако» пытается всячески удержать в команде Килиана Мбаппе, которым активно интересуется мадридский «Реал». Боссы французского клуба готовы пойти на существенное увеличение зарплаты футболиста.

На данный момент форвард получает 80 тысяч евро в месяц. По новому соглашению, которое готовит «Монако», зарплата Мбаппе в клубе составит 700 тысяч евро в месяц или 8,4 миллиона евро в год. На сегодняшний день такая высокая зарплата в «Монако» только у Радамеля Фалькао.