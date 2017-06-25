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«Монако» готов увеличить зарплату Мбаппе до 8,4 млн евро в год
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Монако, Реал, Мбаппе Килиан, Фалькао Радамель
Вчера, 22:29 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Максим Коджеспиров
Руководство «Монако» пытается всячески удержать в команде Килиана Мбаппе, которым активно интересуется мадридский «Реал». Боссы французского клуба готовы пойти на существенное увеличение зарплаты футболиста.
На данный момент форвард получает 80 тысяч евро в месяц. По новому соглашению, которое готовит «Монако», зарплата Мбаппе в клубе составит 700 тысяч евро в месяц или 8,4 миллиона евро в год. На сегодняшний день такая высокая зарплата в «Монако» только у Радамеля Фалькао.
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