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Алекс Сандро сообщил руководству «Ювентуса» о желании покинуть клуб

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Челси, Сандро Алекс
Сегодня, 19:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник Алекс Сандро сообщил руководству «Ювентуса» о своем желании покинуть команду в это трансферное окно. Вероятнее всего, 26-летний бразилец перейдет в «Челси».

В минувшем сезоне Сандро провел в чемпионате Италии 27 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач.

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