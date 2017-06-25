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Алекс Сандро сообщил руководству «Ювентуса» о желании покинуть клуб
Сегодня, 19:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник Алекс Сандро сообщил руководству «Ювентуса» о своем желании покинуть команду в это трансферное окно. Вероятнее всего, 26-летний бразилец перейдет в «Челси».
В минувшем сезоне Сандро провел в чемпионате Италии 27 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач.
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