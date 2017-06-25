Алекс Сандро сообщил руководству «Ювентуса» о желании покинуть клуб

Защитник Алекс Сандро сообщил руководству «Ювентуса» о своем желании покинуть команду в это трансферное окно. Вероятнее всего, 26-летний бразилец перейдет в «Челси».

В минувшем сезоне Сандро провел в чемпионате Италии 27 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач.