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Флорентино Перес встретился с семьей Мбаппе

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Монако, Мбаппе Килиан, Перес Флорентино
Вчера, 21:21 | Источник: tf1.fr | Редакция: Максим Коджеспиров

Президент «Реала» Флорентино Перес встретился с семьей нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. В ходе встречи Перес попытался убедить членов семьи футболиста в том, что «Реал» - это наиболее правильный вариант для форварда.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что сам футболист сообщил руководству «Монако» о своем желании этим летом перейти в «Реал».

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