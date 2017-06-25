Флорентино Перес встретился с семьей Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес встретился с семьей нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. В ходе встречи Перес попытался убедить членов семьи футболиста в том, что «Реал» - это наиболее правильный вариант для форварда.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что сам футболист сообщил руководству «Монако» о своем желании этим летом перейти в «Реал».