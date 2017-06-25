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Флорентино Перес встретился с семьей Мбаппе
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Монако, Мбаппе Килиан, Перес Флорентино
Вчера, 21:21 | Источник: tf1.fr | Редакция: Максим Коджеспиров
Президент «Реала» Флорентино Перес встретился с семьей нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. В ходе встречи Перес попытался убедить членов семьи футболиста в том, что «Реал» - это наиболее правильный вариант для форварда.
Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что сам футболист сообщил руководству «Монако» о своем желании этим летом перейти в «Реал».
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Я никуда не метался. С детства болею за оба клуба. В первую очередь за МЮ, конечно.
А ты когда успел, переметнуться с МЮ на Юве...?
Ты его хейтер по сути, так что, тебе что-либо объяснять нет смысла...просто молча смотри на его игру....!
Я давно заметил, у тебя не хило припекает...в каждой новости про Реал и Рона, пишешь о своем наболевшем...!