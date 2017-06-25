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«Зенит», МЮ и «Эвертон» претендуют на Брозовича
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Зенит, Интер, Эвертон, Брозович Марсело
Сегодня, 19:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» ведут борьбу за полузащитника «Интера» Марсело Брозовича.
Сообщается, что «ириски» уже предложили за хорвата 18 млн евро, но последовал отказ, так как «Интер» хочет не менее 25 млн.
«Зенит» Роберто Манчини также работает над трансфером, хотя российский клуб и так находится на грани подписания Костаса Маноласа и Леандро Паредеса из «Ромы» за 65 млн евро.
Брозович не входит в планы тренерского штаба «Интера».
Хорват в минувшем сезоне отыграл в 23 матчах чемпионата Италии, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
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«Зенит», МЮ и «Эвертон» претендуют на Брозовича
у меня только 1 вопрос: как в этот список затесался спартак?
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МЮ готов выплатить 50 млн евро отступных за Брозовича
«Зенит» и «Спартак» поспорят за Брозовича
«Эвертон» включился в борьбу за Брозовича
«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Брозовичу
«Зенит» по-прежнему хочет подписать Брозовича
«Зенит», МЮ и «Эвертон» претендуют на Брозовича
у меня только 1 вопрос: как в этот список затесался спартак?
но вообще не вижу смысла его брать,игрок неплохой,но явно нестабильный,еще и с непростым характером
«Ювентус» может обменять Лихтштайнера в «Интер» на Брозовича
«Челси» и «Тоттенхэм» зимой поспорят за Брозовича
Брозович продлил контракт с «Интером»
Китайский клуб за Брозовича может заплатить 50 млн евро
МЮ нацелился на хавбека «Интера» Брозовича
МЮ готов выплатить 50 млн евро отступных за Брозовича
«Зенит» и «Спартак» поспорят за Брозовича
«Эвертон» включился в борьбу за Брозовича
«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Брозовичу
«Зенит» по-прежнему хочет подписать Брозовича
«Зенит», МЮ и «Эвертон» претендуют на Брозовича
у меня только 1 вопрос: как в этот список затесался спартак?