Рейтинг@Mail.ru

«Зенит», МЮ и «Эвертон» претендуют на Брозовича

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Зенит, Интер, Эвертон, Брозович Марсело
Сегодня, 19:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» ведут борьбу за полузащитника «Интера» Марсело Брозовича.

Сообщается, что «ириски» уже предложили за хорвата 18 млн евро, но последовал отказ, так как «Интер» хочет не менее 25 млн.

«Зенит» Роберто Манчини также работает над трансфером, хотя российский клуб и так находится на грани подписания Костаса Маноласа и Леандро Паредеса из «Ромы» за 65 млн евро.

Брозович не входит в планы тренерского штаба «Интера».

Хорват в минувшем сезоне отыграл в 23 матчах чемпионата Италии, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:25
ответ пользователю BomBeer (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:17, редактировал Сегодня 20:41
ответ пользователю piercman (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 20:16
ответ пользователю nikolah (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:43
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 19:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:44 Алекс Сандро сообщил руководству «Ювентуса» о желании покинуть клуб 11
19:11 Слухи Обамеянг может перейти в мадридский «Атлетико» 4
18:46 Слухи «Суонси» не продал Сигурдссона в «Эвертон» за 27 млн фунтов 4
18:30 Слухи «Барселона» попытается купить Сауля 15
18:04 Слухи «Вест Хэм» готов заплатить 27 млн евро за Уолкотта 2
18:00 Слухи «Лион» хочет подписать защитника «Манчестер Сити» 0
17:38 Слухи «Ювентус» может заменить Бонуччи Маркиньосом 4
17:21 ПСЖ интересуется Банегой 1
15:16 Слухи «Вест Хэм» и «РБ Лейпциг» нацелились на 18-летнего форварда «Кана» 2
15:03 Слухи «Галатасарай» включился в борьбу за Йоветича 0
все материалы по этой теме
Турниры