«Зенит», МЮ и «Эвертон» претендуют на Брозовича

«Зенит», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» ведут борьбу за полузащитника «Интера» Марсело Брозовича.

Сообщается, что «ириски» уже предложили за хорвата 18 млн евро, но последовал отказ, так как «Интер» хочет не менее 25 млн.

«Зенит» Роберто Манчини также работает над трансфером, хотя российский клуб и так находится на грани подписания Костаса Маноласа и Леандро Паредеса из «Ромы» за 65 млн евро.

Брозович не входит в планы тренерского штаба «Интера».

Хорват в минувшем сезоне отыграл в 23 матчах чемпионата Италии, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.