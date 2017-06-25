«Лацио» ведет переговоры с Коноплянкой

«Лацио» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Евгению Коноплянке. Римский клуб уже провел предварительные переговоры с «Шальке» и самим футболистом.

«Лацио» рассматривает Коноплянку как вариант усиления атаки, в случае если команду этим летом покинут Лукас Билья и Бальде Кейта. Последним ранее интересовался «Ливерпуль».