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«Марсель» поспорит с «Лестером» за Виду

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Лестер Сити, Динамо К, Вида Домагой
Вчера, 21:42 | Источник: fanatik.com.tr | Редакция: Максим Коджеспиров

«Марсель» включился в борьбу за защитника киевского «Динамо» Домагоя Виду. Французы готовы выложить за футболиста около 10 миллионов фунтов стерлингов. Также на футболиста претендует «Лестер».

Вида в минувшем сезоне провел 28 матчей в чемпионате Украины, в которых забил три гола.

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