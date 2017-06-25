«Марсель» поспорит с «Лестером» за Виду

«Марсель» включился в борьбу за защитника киевского «Динамо» Домагоя Виду. Французы готовы выложить за футболиста около 10 миллионов фунтов стерлингов. Также на футболиста претендует «Лестер».

Вида в минувшем сезоне провел 28 матчей в чемпионате Украины, в которых забил три гола.