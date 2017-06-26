«Бастия» рассталась с главным тренером

Главный тренер «Бастии» Руй Алмейда покинул свой пост. Вместе с ним ушел и его помощник Габриэл Сантуш.

«Бастия» закончила прошлый сезон Лиги 1 на последнем месте, однако новый чемпионат начнет в третьем дивизионе, так как клуб не смог вовремя предоставить финансовые гарантии контролирующему органу Профессиональной футбольной лиги