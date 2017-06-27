Тетрадзе покинул «Тобол»

Российский специалист Омари Тетрадзе покинул пост главного тренера казахстанского «Тобола».

47-летний тренер не явился на послематчевую пресс-конференцию после домашнего поражения от аутсайдера чемпионата «Шахтера». А сегодня Тетрадзе попрощался с командой. Руководство костанайцев уже занято поисками нового наставника.

Омари Тетрадзе принял «Тобол» 30 мая прошлого года, однако каких-то значительных успехов не добился. Зато он успел стать инициатором расставания с легендами клуба Нурболом Жумаскалиевым и Александром Петуховым.