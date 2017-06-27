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Тетрадзе покинул «Тобол»
Сегодня, 00:33 | Источник: Vesti.kz | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский специалист Омари Тетрадзе покинул пост главного тренера казахстанского «Тобола».
47-летний тренер не явился на послематчевую пресс-конференцию после домашнего поражения от аутсайдера чемпионата «Шахтера». А сегодня Тетрадзе попрощался с командой. Руководство костанайцев уже занято поисками нового наставника.
Омари Тетрадзе принял «Тобол» 30 мая прошлого года, однако каких-то значительных успехов не добился. Зато он успел стать инициатором расставания с легендами клуба Нурболом Жумаскалиевым и Александром Петуховым.
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