Азар, Кабай, Демба Ба и Мусса Соу будут инвестировать в новый американский клуб

Известные футболисты Эден Азар, Йоан Кабай, Демба Ба и Мусса Соу будут финансировать новый футбольный клуб в США, который будет базироваться в городе Сан-Диего. Клуб будет участвовать в лиге NASL - втором по силе дивизионе США после МЛС.

Команда возьмет старт со следующего сезона, который начнется в новом году. Клуб изначально будет проводить свои домашние матчи на стадионе Университета Сан-Диего, а потом обзаведется собственной ареной.

«Не можем дождаться старта нового сезона, чтобы победить в нескольких матчах. Сан-Диего - прекрасный город, здесь люди испытывают любовь и страсть к футболу, так что мы не слишком долго думали над местом», — сказал Азар, который на данный момент травмирован.