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Азар, Кабай, Демба Ба и Мусса Соу будут инвестировать в новый американский клуб

Соккер.Ру // Заграница: события, Соу Мусса, Ба Демба, Азар Эден, Кабай Йоан
Сегодня, 00:21 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Известные футболисты Эден Азар, Йоан Кабай, Демба Ба и Мусса Соу будут финансировать новый футбольный клуб в США, который будет базироваться в городе Сан-Диего. Клуб будет участвовать в лиге NASL - втором по силе дивизионе США после МЛС. 

Команда возьмет старт со следующего сезона, который начнется в новом году. Клуб изначально будет проводить свои домашние матчи на стадионе Университета Сан-Диего, а потом обзаведется собственной ареной.

«Не можем дождаться старта нового сезона, чтобы победить в нескольких матчах. Сан-Диего - прекрасный город, здесь люди испытывают любовь и страсть к футболу, так что мы не слишком долго думали над местом», — сказал Азар, который на данный момент травмирован.

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