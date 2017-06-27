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Азар, Кабай, Демба Ба и Мусса Соу будут инвестировать в новый американский клуб
Сегодня, 00:21 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Известные футболисты Эден Азар, Йоан Кабай, Демба Ба и Мусса Соу будут финансировать новый футбольный клуб в США, который будет базироваться в городе Сан-Диего. Клуб будет участвовать в лиге NASL - втором по силе дивизионе США после МЛС.
Команда возьмет старт со следующего сезона, который начнется в новом году. Клуб изначально будет проводить свои домашние матчи на стадионе Университета Сан-Диего, а потом обзаведется собственной ареной.
«Не можем дождаться старта нового сезона, чтобы победить в нескольких матчах. Сан-Диего - прекрасный город, здесь люди испытывают любовь и страсть к футболу, так что мы не слишком долго думали над местом», — сказал Азар, который на данный момент травмирован.
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