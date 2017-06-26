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Халк повторил жест Кокорина и Дзюбы

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: события, Шанхай СИПГ, Халк, Элкесон, Кокорин Александр, Дзюба Артём
Сегодня, 20:03 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк повторил жест форвардов «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина

Напомним, накануне Кокорин и Дзюба в своем Instagram выложили видео, где они прикладывают ребро ладони к губам. Многие посчитали, что Кокорин и Дзюба ладонями изображали усы и адресовали этот жест главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Однако Халк со своим одноклубником Элкесоном в тот же день повторили этот странный ритуал.

Интересно, что Халк и Элкесон праздновали свои голы таким образом еще до вчерашнего инцидента с Кокориным и Дзюбой.

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