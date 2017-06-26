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Халк повторил жест Кокорина и Дзюбы
Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: события, Шанхай СИПГ, Халк, Элкесон, Кокорин Александр, Дзюба Артём
Сегодня, 20:03 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк повторил жест форвардов «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина.
Напомним, накануне Кокорин и Дзюба в своем Instagram выложили видео, где они прикладывают ребро ладони к губам. Многие посчитали, что Кокорин и Дзюба ладонями изображали усы и адресовали этот жест главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Однако Халк со своим одноклубником Элкесоном в тот же день повторили этот странный ритуал.
Интересно, что Халк и Элкесон праздновали свои голы таким образом еще до вчерашнего инцидента с Кокориным и Дзюбой.
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Халка и Элкесонома?..они будут переживать..сильно.
Халк подъедет-потушит ))
Ну ты старайся лучше, авось даст тебе каблуки облизать))
Отвыкайте от провинциального говора, вы же мните себя второй (или какой там по счёту) столицей...
честь и советь потеряли..еще что?..сборная проиграла-виноват Питер, ибо Жирков,
лето плохое, тоже Питер виноват, ибо теперь по всей европейской части погода питерская,
нет..реально мерзко читать обвинения от тех, кто просто что то домысливает, но праведным гневом обличает весь город..
хотя..стая...тем и сильна.
РС...Черчесов теперь не вызовет Халка в сборную на домашний ЧМ((
https://www.youtube.com/watch?v=ezlLoFUlUBk
Халк про Черчесов и не слышал ни когда
Он не может знать всяких физруков
И любому мужику должно быть противно смотреть на фото двух самцов в одной постели. Кому посылали свою шутку, тому и должны были отправить, а не на весь мир позориться.