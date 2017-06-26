Халк повторил жест Кокорина и Дзюбы

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк повторил жест форвардов «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

Напомним, накануне Кокорин и Дзюба в своем Instagram выложили видео, где они прикладывают ребро ладони к губам. Многие посчитали, что Кокорин и Дзюба ладонями изображали усы и адресовали этот жест главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Однако Халк со своим одноклубником Элкесоном в тот же день повторили этот странный ритуал.

Elkeson marca e Shanghai SIPG goleia em primeiro jogo sem Oscar. VEJA O GOL: https://t.co/T3IljpdYCv pic.twitter.com/XxP2Kvl3pM — China BR Futebol (@chinaBRfutebol) 25 июня 2017 г.

Интересно, что Халк и Элкесон праздновали свои голы таким образом еще до вчерашнего инцидента с Кокориным и Дзюбой.