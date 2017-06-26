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Премьер-министр Словакии считает матч молодежного Евро Италия - Германия договорным

Матч: Италия (до 21)Италия (до 21)1 : 0Германия (до 21)Германия (до 21)
Соккер.Ру // Евро-2017 (до 21), Заграница: события, Словакия (до 21)
Сегодня, 17:52 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что матч молодежного Евро Италия - Германия носил договорной характер. Он требует от УЕФА расследования обстоятельств данного поединка.

В том матче Италия с минимальным счетом обыграла немцев (1:0) и с первого места вышла в полуфинал. В итоге обе команды набрали в турнирной таблице группы С по шесть очков, но «Скуадра Адзурра» оказалась выше по дополнительным показателям. По регламенту в полуфинал выходят победители каждой из трех групп, а также одна лучшая сборная, занявшая второе место. В рейтинге команд, ставших в группе вторыми, лучшими стали немцы, их абсолютно устраивало минимальное поражение от Италии. По сути, этот результат устраивал обе сборные.

В то же время в группе А второе место заняла Словакия, у которой также было 6 пунктов, но по дополнительным показателям она оказалась ниже Германии и покинула турнир. 

Премьер-министр Словакии назвал события в матче Италия - Германия фарсом и выразил надежду, что УЕФА разберется в этой ситуации.

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