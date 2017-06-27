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Данни может продолжить карьеру в пражской «Славии»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Славия П, Данни, Алтынтоп Халил
Сегодня, 13:55 | Источник: ceskatelevize.cz | Редакция: Антон Белюсь
Экс-хавбек «Зенита» Данни может продолжить карьеру в Чехии, утверждают местные СМИ.
Сообщается, что в услугах 33-летнего португальца заинтересован чемпион страны - пражская «Славия».
По слухам, чехи выбирают между Данни и полузащитником «Аугсбурга» Халилом Алтынтопом.
Напомним, что у Данни также есть предложение от московского «Динамо».
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