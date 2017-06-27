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«Бешикташ» предлагает «Барселоне» 30 млн евро за Турана
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Бешикташ, Туран Арда
Сегодня, 09:55 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру на родине.
Сообщается, что в услугах 30-летнего хавбека заинтересован «Бешикташ», который готов заплатить каталонцам 30 млн евро за игрока. Самому Турану турецкий клуб готов платить 5 млн евро в год.
Напомним, что действующий контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2020 года, но его перспективы в команде Эрнесто Вальверде выглядят туманными. Ранее интерес к Арде проявляли «Арсенал», лиссабонский «Спортинг» и клубы из Китая.
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