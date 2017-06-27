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Ковачич входит в сферу трансферных интересов «Барселоны»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Барселона, Ковачич Матео
Сегодня, 11:07 | Источник: Donbalon.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанских СМИ, «Барселона» интересуется полузащитником «Реала» Матео Ковачичем.
По слухам, в каталонском клубе рассматривают вариант с подписанием 23-летнего хорвата, если «блаугранас» не удастся договориться с ПСЖ о трансфере хавбека Марко Верратти.
Ковачич не имеет регулярного стартового места в составе «сливочных», однако благодаря ротации, используемой главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом, провел в минувшем сезоне 39 матчей за «Королевский клуб» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
Ранее агент Ковачича заявил, что его клиент очень счастлив в Мадриде.
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