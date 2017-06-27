Ковачич входит в сферу трансферных интересов «Барселоны»

По информации испанских СМИ, «Барселона» интересуется полузащитником «Реала» Матео Ковачичем.

По слухам, в каталонском клубе рассматривают вариант с подписанием 23-летнего хорвата, если «блаугранас» не удастся договориться с ПСЖ о трансфере хавбека Марко Верратти.

Ковачич не имеет регулярного стартового места в составе «сливочных», однако благодаря ротации, используемой главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом, провел в минувшем сезоне 39 матчей за «Королевский клуб» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее агент Ковачича заявил, что его клиент очень счастлив в Мадриде.