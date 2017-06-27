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«Бавария» поборется с «Зенитом» и «Ювентусом» за Паредеса
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Бавария, Зенит, Паредес Леандро
Сегодня, 13:18 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Бавария» включилась в борьбу за полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, утверждают в Италии.
Сообщается, что игрока сборной Аргентины не убедило предложение «Зенита», поэтому он рассматривает другие варианты продолжения карьеры.
По слухам, «Бавария» уже отправила своих представителей в Рим, дабы те обсудили с руководством «волков» возможный трансфер 22-летнего хавбека.
Напомним, что на Паредеса, помимо российского и немецкого клубов, также претендует «Ювентус».
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