«Бавария» поборется с «Зенитом» и «Ювентусом» за Паредеса

«Бавария» включилась в борьбу за полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, утверждают в Италии.

Сообщается, что игрока сборной Аргентины не убедило предложение «Зенита», поэтому он рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

По слухам, «Бавария» уже отправила своих представителей в Рим, дабы те обсудили с руководством «волков» возможный трансфер 22-летнего хавбека.

Напомним, что на Паредеса, помимо российского и немецкого клубов, также претендует «Ювентус».