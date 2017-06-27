30
МЮ готов заплатить 45 млн евро за Наингголана
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Рома, Наингголан Раджа, Моуриньо Жозе
Сегодня, 10:07 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
В «Манчестер Юнайтед» не расстаются с надеждой подписать полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана, утверждают в Италии.
Сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо лично контактировал с агентами футболиста, выразив желание видеть игрока сборной Бельгии на «Олд Траффорд».
По слухам, манкунианский клуб готов заплатить «волкам» 45 млн евро за 29-летнего хавбека.
Ранее появилась информация о том, что МЮ предлагал Наингголану контракт с годовым окладом в 7.5 млн евро, что почти в два раза больше, чем готова платить ему «Рома» (4 млн евро).
Другие материалы по теме:
09:33 Слухи «Арсенал» провёл переговоры с Матюиди 1
08:53 Слухи «Барселона» ведёт переговоры с Саулем 7
08:10 Слухи Йоветич может перейти в «Рому» 0
00:42 Слухи Бэйл останется в «Реале» 11
Вчера
23:25 Слухи «Вест Хэм» готов заплатить 20 млн фунтов за Жиру 7
21:13 Слухи «Челси» претендует на Витоло 7
60
Или войдите через