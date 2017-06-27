МЮ готов заплатить 45 млн евро за Наингголана

В «Манчестер Юнайтед» не расстаются с надеждой подписать полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана, утверждают в Италии.

Сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо лично контактировал с агентами футболиста, выразив желание видеть игрока сборной Бельгии на «Олд Траффорд».

По слухам, манкунианский клуб готов заплатить «волкам» 45 млн евро за 29-летнего хавбека.

Ранее появилась информация о том, что МЮ предлагал Наингголану контракт с годовым окладом в 7.5 млн евро, что почти в два раза больше, чем готова платить ему «Рома» (4 млн евро).