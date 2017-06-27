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СМИ: «Капитан „Ниццы“ перебрался в „Малагу“»
Сегодня, 13:47 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации французских СМИ, капитан «Ниццы» Поль Байссе продолжит карьеру в Испании.
Сообщается, что защитник покинул французский клуб, отказавшись продлевать сотрудничество, и присоединился к «Малаге» на правах свободного агента.
Официального подтверждение данной информации пока нет, но, по слухам, 29-летний француз поставил подпись под четырехлетним контрактом с «анчоусами».
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