СМИ: «Капитан „Ниццы“ перебрался в „Малагу“»

По информации французских СМИ, капитан «Ниццы» Поль Байссе продолжит карьеру в Испании.

Сообщается, что защитник покинул французский клуб, отказавшись продлевать сотрудничество, и присоединился к «Малаге» на правах свободного агента.

Официального подтверждение данной информации пока нет, но, по слухам, 29-летний француз поставил подпись под четырехлетним контрактом с «анчоусами».