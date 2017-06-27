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«Арсенал» и «Барселона» поспорят за 17-летнего нападающего «Браги»
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Брага, Барселона, Арсенал
Сегодня, 10:55 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
17-летний нападающий «Браги» Педру Нету попал в сферу трансферных интересов «Арсенала» и «Барселоны».
В завершившемся сезоне игрок ворвался в команду Абела Феррейры и заставил обратить на себя внимание многих ведущих клубов Европы.
По слухам, «канониры» ужe сделали предложение португальскому клубу в размере 15 млн евро, однако в «Браге» надеются выручить за талантливого форварда 20 млн евро.
Отмечается, что за капитаном юношеской сборной Португалии также следит «Барселона».
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