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Данни - игрок «Славии»

Соккер.Ру // Чехия. Высшая лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Славия П, Данни, Ротань Руслан, Алтынтоп Халил
Сегодня, 15:31 | Источник: твиттер ФК "Славия" | Редакция: Антон Белюсь

Как и ожидалось, бывший капитан «Зенита» Данни продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

Пресс-служба пражской «Славии» сообщает о переходе 33-летнего португальца.

Стоит отметить, что Данни стал одним из сразу трех новичков команды. Чемпионы Чехии также усилились бывшим футболистом «Днепра» Русланом Ротанем и экс-игроком «Аугсбурга» Халилом Алтынтопом.

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