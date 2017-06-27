Данни - игрок «Славии»

Как и ожидалось, бывший капитан «Зенита» Данни продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

Пресс-служба пражской «Славии» сообщает о переходе 33-летнего португальца.

Стоит отметить, что Данни стал одним из сразу трех новичков команды. Чемпионы Чехии также усилились бывшим футболистом «Днепра» Русланом Ротанем и экс-игроком «Аугсбурга» Халилом Алтынтопом.