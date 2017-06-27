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Данни - игрок «Славии»
Соккер.Ру // Чехия. Высшая лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Славия П, Данни, Ротань Руслан, Алтынтоп Халил
Сегодня, 15:31 | Источник: твиттер ФК "Славия" | Редакция: Антон Белюсь
Как и ожидалось, бывший капитан «Зенита» Данни продолжит карьеру в чемпионате Чехии.
Пресс-служба пражской «Славии» сообщает о переходе 33-летнего португальца.
Стоит отметить, что Данни стал одним из сразу трех новичков команды. Чемпионы Чехии также усилились бывшим футболистом «Днепра» Русланом Ротанем и экс-игроком «Аугсбурга» Халилом Алтынтопом.
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Ты опять будешь ныть модерам?)
И именем ПРЕСТИЖНЕЕ на много!
Про Зенит знают в мире 1% из 100,а про чехов 30)
Тьфу мл....
P.S. В Чехии щас красиво - сады цветут, а в Питере "чижик-пыжик", Дзюба в все)))
А разве был повод для беспокойства? С Спартак, ЦСКА и Рубин он не собирался.
Удачи, Мигель!