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Диего Льоренте перешел в «Реал Сосьедад»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Реал, Реал Сосьедад, Малага, Льоренте Диего
Сегодня, 21:23 | Источник: ФК "Реал Сосьедад" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Реала» Диего Льоренте перешел в «Реал Сосьедад». Контракт с 23-летним футболистом заключен на 5 лет. 7 июля Льоренте начнет предсезонную подготовку со своей новой командой. Сумма сделки составила порядка 8 миллионов евро.
В прошлом сезоне Льоренте на правах аренды выступал за «Малагу». Там он забил 2 гола в 25 матчах Примеры.
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