Защитник «Реала» Диего Льоренте перешел в «Реал Сосьедад». Контракт с 23-летним футболистом заключен на 5 лет. 7 июля Льоренте начнет предсезонную подготовку со своей новой командой. Сумма сделки составила порядка 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Льоренте на правах аренды выступал за «Малагу». Там он забил 2 гола в 25 матчах Примеры.