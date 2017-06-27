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Бутьюс вернулся в «Фейеноорд»
Сегодня, 10:35 | Источник: ФК "Фейеноорд" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Фейеноорда» сообщает о подписании командой полузащитника Жан-Поля Бутьюса.
23-летний голландец заключил с чемпионами Нидерландов трехлетнее трудовое соглашение.
Напомним, что Бутьюс является воспитанником академии «Фейеноорда», но в 2015 году отказался продлевать контракт с клубом и перешел в «Базель». В минувшем сезоне хавбек защищал цвета «Генка».
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