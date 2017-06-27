Бутьюс вернулся в «Фейеноорд»

Пресс-служба «Фейеноорда» сообщает о подписании командой полузащитника Жан-Поля Бутьюса.

23-летний голландец заключил с чемпионами Нидерландов трехлетнее трудовое соглашение.

Напомним, что Бутьюс является воспитанником академии «Фейеноорда», но в 2015 году отказался продлевать контракт с клубом и перешел в «Базель». В минувшем сезоне хавбек защищал цвета «Генка».