«Лион» купил у «Челси» Бертрана Траоре

Нападающий «Челси» Бертран Траоре перешел в «Лион». Детали сделки не сообщаются. Сумма трансфера составила 10 млн евро, а не 20 млн, как предполагалось.

Минувший сезон Траоре провел на правах аренды в амстердамском «Аяксе». Там он сыграл 37 поединков, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.