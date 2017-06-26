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«Лион» купил у «Челси» Бертрана Траоре
Сегодня, 22:13 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Челси» Бертран Траоре перешел в «Лион». Детали сделки не сообщаются. Сумма трансфера составила 10 млн евро, а не 20 млн, как предполагалось.
Минувший сезон Траоре провел на правах аренды в амстердамском «Аяксе». Там он сыграл 37 поединков, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.
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