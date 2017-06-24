Жермен сменил «Монако» на «Марсель»

Как и ожидалось, «Марсель» объявил о переходе в команду нападающего «Монако» Валера Жермена.

27-летний игрок заключил с провансальским клубом четырехлетний контракт.

В минувшем сезоне чемпионата Франции на счету Жермена 10 забитых мячей в 36 матчах.