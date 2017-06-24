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Жермен сменил «Монако» на «Марсель»
Сегодня, 22:39 | Источник: ФК "Марсель" | Редакция: Антон Белюсь
Как и ожидалось, «Марсель» объявил о переходе в команду нападающего «Монако» Валера Жермена.
27-летний игрок заключил с провансальским клубом четырехлетний контракт.
В минувшем сезоне чемпионата Франции на счету Жермена 10 забитых мячей в 36 матчах.
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22 июня 2017
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