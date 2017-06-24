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Жермен сменил «Монако» на «Марсель»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферы, Марсель, Монако, Жермен Валер
Сегодня, 22:39 | Источник: ФК "Марсель" | Редакция: Антон Белюсь

Как и ожидалось, «Марсель» объявил о переходе в команду нападающего «Монако» Валера Жермена.

27-летний игрок заключил с провансальским клубом четырехлетний контракт.

В минувшем сезоне чемпионата Франции на счету Жермена 10 забитых мячей в 36 матчах.

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