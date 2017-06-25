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«Челси» отправил своего воспитанника Дабо в аренду «Витессу»

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2017/2018, Заграница: трансферы, Челси, Витесс, Дабо Фанкати
Сегодня, 15:45 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Роман Мельник

«Челси» продолжает отправлять защитника Фанкати Дабо по арендам. Минувший сезон 21-летний игрок провел в составе английского «Суиндон Таун» (15 матчей и 1 гол), а теперь будет представлять «Витесс».

В структуре «Челси» Дабо находится с 2007 года.

Напомним, что в этом году «Витесс» завоевал Кубок Нидерландов — первый трофей в 125-летней истории клуба.

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