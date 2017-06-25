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«Челси» отправил своего воспитанника Дабо в аренду «Витессу»
Сегодня, 15:45 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Роман Мельник
«Челси» продолжает отправлять защитника Фанкати Дабо по арендам. Минувший сезон 21-летний игрок провел в составе английского «Суиндон Таун» (15 матчей и 1 гол), а теперь будет представлять «Витесс».
В структуре «Челси» Дабо находится с 2007 года.
Напомним, что в этом году «Витесс» завоевал Кубок Нидерландов — первый трофей в 125-летней истории клуба.
Transfernieuws! De 21-jarige rechtsback @FankDabo wordt gehuurd van Chelsea FC! Dabo traint vandaag al mee! https://t.co/NJsPcZouZu #Vitesse pic.twitter.com/wjcJbP0QNM
— Vitesse (@MijnVitesse) 25 июня 2017 г.
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