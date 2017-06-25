«Челси» отправил своего воспитанника Дабо в аренду «Витессу»

«Челси» продолжает отправлять защитника Фанкати Дабо по арендам. Минувший сезон 21-летний игрок провел в составе английского «Суиндон Таун» (15 матчей и 1 гол), а теперь будет представлять «Витесс».

В структуре «Челси» Дабо находится с 2007 года.

Напомним, что в этом году «Витесс» завоевал Кубок Нидерландов — первый трофей в 125-летней истории клуба.