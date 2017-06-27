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«Лидс» подписал экс-хавбека «Ливерпуля»
Сегодня, 13:41 | Источник: ФК "Лидс" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Лидс Юнайтед» сообщает о подписании «белыми» экс-полузащитника «Ливерпуля» Мэджера Гомеса.
«Красные» не стали продлевать контракт с 20-летним хавбеком, который выступал за молодежную команду мерсисайдцев, и тот на правах свободного агента присоединился к «Лидсу».
Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение.
Ранее «Лидс» приобрел у «Твенте» полузащитника сборной Польши Матеуша Клиха.
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