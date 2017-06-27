«Лидс» подписал экс-хавбека «Ливерпуля»

Пресс-служба «Лидс Юнайтед» сообщает о подписании «белыми» экс-полузащитника «Ливерпуля» Мэджера Гомеса.

«Красные» не стали продлевать контракт с 20-летним хавбеком, который выступал за молодежную команду мерсисайдцев, и тот на правах свободного агента присоединился к «Лидсу».

Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение.

Ранее «Лидс» приобрел у «Твенте» полузащитника сборной Польши Матеуша Клиха.