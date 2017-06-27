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Данченко присоединился к «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: аренда игроков, Анжи, Шахтер Дн, Данченко Олег
Сегодня, 16:29 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь

«Анжи» подтвердил аренду полузащитника Олега Данченко у донецкого «Шахтера».

22-летний хавбек, получивший на родине за манеру игры прозвище «украинский танк», будет выступать за махачкалинский клуб до конца сезона-2017/18.

Ранее футболист также выступал за «Динамо» (Хмельницкий) и «Черноморец» (Одесса).

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