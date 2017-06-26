«Ростов» отдал Трошечкина в аренду «Тосно»

«Ростов» отдал своего полузащитника Александра Трошечкина в аренду «Тосно» до конца грядущего сезона. Стоит отметить, что перед уходом в аренду футболист продлил контракт с «желто-синими» на один год.

Прошлый сезон 21-летний Трошечкин провел в «Факеле» и был признан лучшим молодым игроком ФНЛ.