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«Ростов» отдал Трошечкина в аренду «Тосно»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: аренда игроков, Ростов, Тосно, Трошечкин Александр
Сегодня, 22:40 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ростов» отдал своего полузащитника Александра Трошечкина в аренду «Тосно» до конца грядущего сезона. Стоит отметить, что перед уходом в аренду футболист продлил контракт с «желто-синими» на один год.
Прошлый сезон 21-летний Трошечкин провел в «Факеле» и был признан лучшим молодым игроком ФНЛ.
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